Çok sayıda salon araç, bir miktar motosiklet ve karavan satılacak

Maliye Bakanlığı Gümrük ve Rüsumat Daireleri Gümrük Müdürlüğü, açık artırmayla mal satışı duyurusu yaptı.

Maliye Bakanlığı Gümrük ve Rüsumat Daireleri Gümrük Müdürlüğü, açık artırmayla mal satışı duyurusu yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Lefkoşa Gümrük Şube Amirliklerinde bulunan çok sayıda salon araç, bir miktar motosiklet ve karavan, 7 Nisan Çarşamba saat 10.00’a kadar gümrük vergilerinin ödenmemesi halinde açık artırmayla satılacak.

Duyuruda, gümrük idaresinin en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda olmadığı da belirtildi.