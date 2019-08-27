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Çok sert açıklama: El-SEN'den 48 saat süre.. Önce Maliye'nin elektiriğini keseceğiz...

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Çok sert açıklama: El-SEN'den 48 saat süre.. Önce Maliye'nin elektiriğini keseceğiz...
Çok sert açıklama: El-SEN'den 48 saat süre.. Önce Maliye'nin elektiriğini keseceğiz...

İşte o açıklama;

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına;

 

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak gerek devlet kurumlarına, gerekse de sermaye kesimine normal vatandaşa uygulanan muamelenin aynisinin uygulanmasını talep ediyoruz.

 

Sıradan bir vatandaşın, elektrik borcu üç aylık gecikme yaşadığı ve bakiyesi belli bir miktarın üzerinde olduğu takdirde, elektriği Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından kesilmektedir. Ancak ne yazık ki, siyasi atama ile göreve gelen yönetim kurulları, devlet kurumları ile bazı sermaye kesimlerine bu uygulamanın yapılmasına müsaade etmemektedir. Geçmişte Cratos Otel’in 9 Milyon TL’lik elektrik borcunun silindiği ve mahkeme kararıyla bu borcun Maliye Bakanlığı, yani Kıbrıslı Türkler tarafından üstlenildiği günleri unutamadık!

 

Bugün itibarıyla kurumumuza;

 

Maliye Bakanlığının 103 Milyon TL

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2 Milyon TL

Camilerin 1 Milyon 300 Bin TL

Belediyelerin 258 Milyon TL

Ve

Sulama Birliklerinin 17 Milyon TL borcu bulunmaktadır ve bu yerlerin elektriklerinin kesilmesi siyaset tarafından engellenmektedir!

 

 Vatandaşa karşı en ufak bir acıması olmayan bu ayrıcalıklı davranış tarafımızca kabul edilemezdir.

 

Bilindiği üzere EL-SEN, KIB-TEK’te çalışanların örgütlü olduğu sendikadır. Yani herhangi bir şekilde bir yerin veya bir kişinin elektriğini kesme yetkisine sahip değildir. Ancak bu yetki elimizde olmadığı için de susacak değiliz!

 

Bu bağlamda KIB-TEK Yönetim Kurulu’na 48 saat süre veriyoruz!

 

Eğer siyaset tarafından yapılan bu ayrımcılık ortadan kaldırılmadığı takdirde, EL-SEN Yönetimi olarak 29 Ağustos Perşembe günü saat 09:00’da Maliye Bakanlığından başlamak üzere yukarıda kuruma borcu olan ve ödeme gerçekleştirmeyen yerlerin elektriğini keseceğiz.

 

Hiçbir kesim insanlarımızdan daha ayrıcalıklı ve öncelikli olamaz!

 

O nedenle siz yetki sahiplerinden talebimiz, bu ayrıcalığı ortadan kaldırmanız ve her kesime eşit şekilde muamele göstermenizdir.

 

Saygılarımızla;

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Kubilay Özkıraç 

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