  • BIST 1.079
  • Altın 465,818
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7847
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Çok su içmek şekersiz diyabetin habercisi olabilir

» »
Çok su içmek şekersiz diyabetin habercisi olabilir
Çok su içmek şekersiz diyabetin habercisi olabilir

Çok fazla idrara çıkıp, çok su içmenin şekersiz diyabet hastalığının belirtisi olabileceğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, “Aşırı idrara çıkmakla birlikte görülen çok su içme aslında vücudun susuz kalmamak için kendini koruma refleksidir. Şekersiz diyabette yeterli su alınamazsa aşırı sıvı kaybına bağlı kan tuzunda fazla yükselme, bilinç bozukluğu ve koma yaşanabilir” dedi.

Halk arasındaki adıyla şekersiz diyabet (diyabetes insipidus) hastalığına dikkat çekmek için uyarılarda bulunan Doç. Dr. M. Muzaffer İlhan, çok idrara çıkıp, çok su içen insanların şekersiz diyabet hastası olabileceğini söyledi. Şekersiz diyabetin kan şekeri ile bir ilgisi olmadığına vurgu yapan İlhan, "Bu hastalık Antidiüretik hormonun eksikliği veya etkisini gösterememesinden kaynaklanır. Şekersiz diyabette yeterli su alınamazsa aşırı sıvı kaybına bağlı kan tuzunda fazla yükselme, bilinç bozukluğu ve komaya kadar ilerleyebilir. Bu hastalık çok su içme ve çok idrara çıkma ile karakterlidir" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK İDRAR MİKTARI 3 LİTREYE KADAR NORMAL"

Bir kişide günlük idrar miktarının 3 litreye kadar normal olarak görülebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. İlhan, "Fakat 3 litrenin üzeri aşırı idrara çıkma, poliüri olarak değerlendirilir. Bu noktada sık ve az idrara çıkma ile idrar hacminin artması sıklıkla karıştırılır. Poliüri dediğimiz idrar hacminin artmasının başlıca sebepleri şeker hastalığı (diyabetes mellitus), şekersiz diyabet (diyabetes insipidus), psikolojik aşırı su içme olarak sayılabilir. Nadiren bazı genetik hastalıklar ve çeşitli ilaçlarda idrar hacminin artmasına sebep olabilir" dedi.

"KOMAYA KADAR GÖTÜREBİLİR"

Doç. Dr. İlhan, aşırı idrara çıkmakla birlikte görülen çok su içmenin aslında vücudun susuz kalmamak için kendini koruma refleksi olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Aşırı idrara çıkmanın en sık sebebi şeker hastalığı olduğu için öncelikle şeker hastalığı açısından doktoruna başvurmalıdır. Eğer şeker hastalığı saptanmazsa ve hastanın günlük 3 litreden fazla idrar çıkışı varsa şekersiz şeker hastalığı akla gelmelidir. İdrarla vücuttan kaybedilen fazla miktarda sıvı, su içerek yerine konmaya çalışılır. Eğer su içilerek kaybedilen su yerine konulmazsa bilinç bozukluğu ve komaya kadar ilerleyebilir. Şekersiz şeker hastalığında idrar ile aşırı kaybedilen sıvı, çok su içerek yerine konulduğu sürece her şey yolunda görünebilir. Ama herhangi bir sebeple su alınamazsa aşırı sıvı kaybına bağlı kan tuzunda fazla yükselme, bilinç bozukluğu ve komaya kadar ilerleyebilir."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de 17, Güney Kore’de 248 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:42
  • Fransa'da Son 24 Saatte 5 Bin 413 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:30
  • Türk Tabipleri Birliği Başkanı Adıyaman: Yoğun bakımlar dolu, doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor30 Ağustos 2020 Pazar 18:45
  • Koronavirüs: Kapalı ortamda virüs kapmamak için ne yapmak gerekir?29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:16
  • Dünya genelinde koronavürüs vaka sayısı 25 milyonu aştı29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:06
  • Pilli:" Toplam 1417 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı"29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:38
  • Anksiyeteye iyi gelecek 10 uzman tavsiyesi28 Ağustos 2020 Cuma 22:45
  • "Corona virüs aşısı kadınlar ve erkekler için farklı olmalı"28 Ağustos 2020 Cuma 21:30
  • "Kovid-19 milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi"28 Ağustos 2020 Cuma 20:41
  • Covid'i atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?28 Ağustos 2020 Cuma 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti