  • BIST 3.553,44
  • Altın 1024.677
  • Dolar 18.578
  • Euro 18.3808
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

"Çok şükür değiştim" diyen Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı

» »
Metin Feyzioğlu T.C. Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı!
"Çok şükür değiştim" diyen Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı

Türkiye'de yeni büyükelçiler için tebligat yapıldı. Türkiye Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi oldu.

Yeni Büyükelçiler Kararnamesi için tebligatlar yapıldı. Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Torunlar oldu. Bir diğer dikkat çeken atama ise eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun oldu. Feyzioğlu TC KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı.

DİĞER ATAMALAR

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal BM Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı AB Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri'nden Levent Gümrükçü ise NATO Daimi Temsilcisi'ne getirildi.

Lahey Büyükelçisi olarak Selçuk Ünal, Lizbon Büyükelçisi olarak ise Murat Karagöz atandı.

Bir diğer dikkat çeken atama ise eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol Bankası Çalışanlarına Diş Sağlığına Ulaşım İmkanı06 Ekim 2022 Perşembe 14:02
  • Skandal! "Hayat Pahalılığı Düşük Açıklandı"06 Ekim 2022 Perşembe 13:56
  • DAÜ'de kayıp yabancı öğrenciler! Sadece 1 taksit ödediler öğrenci belgesi aldılar!06 Ekim 2022 Perşembe 13:34
  • Cesurer: Ortak akılla yönetilecek şeffaf hesap verebilir, özerk bir KIB-TEK’in yaratılması kaçınılmaz06 Ekim 2022 Perşembe 13:30
  • Cesurer: Özerk bir KIB-TEK'in yaratılması kaçınılmaz06 Ekim 2022 Perşembe 13:25
  • CTP'nin Dosyaladığı Dava Süresiz Ertelendi06 Ekim 2022 Perşembe 12:52
  • Taçoy, Girişimci Kadınları Kabul Etti06 Ekim 2022 Perşembe 12:33
  • Barçın: Hayat pahalılığı hatalı açıklandı06 Ekim 2022 Perşembe 11:46
  • Emirname davası 17 Ekim’e ertelendi06 Ekim 2022 Perşembe 11:28
  • Araç, Yayaya Çarptı Sonrasında Kaçtı06 Ekim 2022 Perşembe 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti