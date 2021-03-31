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Çok uluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs'tan Bitcoin adımı

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Bu yıl kripto para işlem masasını yeniden açan Goldman Sachs, özel müşterileri için Bitcoin ve diğer dijital varlıklara yatırım hizmeti sunmaya hazırlanıyor.
Çok uluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs'tan Bitcoin adımı

Çok uluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs, özel servet yönetimi çatısı altında hizmet sunduğu müşterilerine Bitcoin yatırımı yapma olanağı sağlayacak. Goldman Sachs’ın özel varlık yönetimi bölümünde dijital varlıklar küresel genel müdürü olarak göreve getirilen Mary Rich, Bitcoin enstrümanlarının yılın ikinci yarısında hazır olabileceğini duyurdu.

CNBC’nin haberine göre, banka ikinci çeyrekte gelişen varlıklar sınıfında yatırım hizmetleri sunarken, Bitcoin ve diğer dijital varlıkların da içerisinde olduğu kapsamlı bir varlık çeşitliliğinde müşterilerine hizmet vermeyi planlıyor.

HESAP ALT SINIRI 10 MİLYON DOLAR 

 CNBC’nin haberine göre Goldman Sachs, kripto para dünyasına adım atmak isteyen müşterilerinin talebini Private Wealth Management birimiyle karşılayacak. Goldman Sachs Private Wealth Management’ta hesap açabilmek için en az 10 milyon dolar sermaye gerekiyor. PWM; yüksek gelirli ailelere ve kurumsal hesaplara hizmet sunuyor.

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