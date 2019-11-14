Çok uluslu “Nemesis 2019” tatbikatı dün icra edildi

Rum Yönetimi’nin tek yanlı münhasır ekonomik bölge ilan ettiği deniz bölgesinde arama-kurtarma, asimetrik terör tehdidi ve deniz kirliliğinin göğüslenmesi senaryosunun canlandırıldığı “Nemesis 2019” kod isimli çok uluslu tatbikat dün icra edildi.

Fileleftheros ABD, Fransa, İsrail, Yunanistan, İngiltere ve Güney Kıbrıs’ın hava ve deniz imkanlarının iştirak ettiği tatbikatın sevk ve idaresinin Larnaka’daki “Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından yapıldığını, izleyenler arasında Yunanistan, Fransa, İtalya ve İsrail büyükelçileri, ABD, İtalya, Fransa ve Mısır’ın askerî ataşeleri, Doğu Akdeniz’de Rum Yönetimi ile işbirliği yapan hidrokarbon şirketlerinin temsilcileri de bulunduğunu yazdı.



Habere göre deniz içerisinde oluşturulan yapay sondaj platformlarda arama-kurtarma, asimetrik terör tehditleri ve deniz kirliliği ile mücadele senaryolarının canlandırıldığı dört aşamadan oluşan tatbikata bu yıl ilk kez Yunanistan Kara Kuvvetleri’nin Doğal Afet Arama Kurtarma Özel Birliği de katıldı.



Gazete Larnaka’daki “Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi” Komutanı Andreas Haralambidis’in, gazetecilerin, son dönemde bölgede İsrail, Mısır, Yunanistan gibi komşu ülkelerin de katılımıyla icra edilen tatbikatlar sırasında Türk gemileri veya uçakları tarafından herhangi bir tacizde bulunulup bulunulmadığı sorusuna olumsuz cevap verdiğini yazdı.



Habere göre Haralambidis, “Nemesis 2019”a Mısır’ın neden katılmadığı sorulduğunda ise, yakın geçmişte Mısır’ın, Yunanistan’ın da katılımıyla icra edilen “Medusa” tatbikatına katıldığını, hemen ardından da iki savaş gemisi (ALI GAD ve AL SEDDIQ) ile Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile birlikte (CYPEGY 1/2019 kod isimli) askerî tatbikat icra ettiğini söyledi, “Mısır yanımızdadır, aramızda doğrudan ve sürekli bir işbirliği var” dedi.



Haravgi haberi “MEB’deki Tehlikelerin Göğüslenmesi İçin ‘Nemesis’ Çok Uluslu Tatbikatı… ABD, İsrail, Fransa ve Yunanistan da Katıldı” , Politis de “Platformlar Tehlikesiz… Kıbrıs MEB’i Sularında İcra Edilen ‘Nemesis’ Tatbikatına Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İsrail, Birleşik Krallık ve ABD’den Çok Sayıda Hava-Deniz İmkanı Katıldı” başlığıyla aktardı.