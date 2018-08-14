  • BIST 93.419
  • Altın 243,375
  • Dolar 6,4985
  • Euro 7,3766
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Çok uyuyanlar daha sinirli oluyor!

»
Uyumak sağlık için çok önemlidir fakat bunun anlamı uyuyabildiğiniz kadar uyuyun demek değil... Çünkü fazla uyku kişinin psikolojisini de olumsuz yönde etkiliyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli konu ile ilgili bilgiler verdi.
Çok uyuyanlar daha sinirli oluyor!

Uyku insanların zaman zaman kaçtıkları, zaman zaman da sığındıkları dünyada ki en tatlı şeylerden biridir. Bir düşünün zaman zaman gözlerinizden süzülen uykuya rağmen uyumamanız gereken zamanları. Bazen de uyumak için onca çaba sarf etmenize rağmen bir türlü uyuyamadığınızı.

NORMAL UYKU SÜRESİ 7 SAAT

Normal uyku süresinin ortalama 7 saat olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Ama kişiden kişiye değişen ufak farklar olabilir. Kişiliğimiz ve uyku ihtiyacımız arasında bir bağ olduğunu da bilmekte fayda var sanırım.

Az uyuyanlar fazla uyuyanlara kıyasla daha enerji dolu daha etkin ve daha dışa dönük insanlardır. Kendilerinden ve hayatlarından memnun oldukları gibi dış dünya ile olan iyi iletişimleri nedeniyle dışarıdaki insanlar tarafından da sevilirler. Sosyal insanlardır genellikle. Burada şunu da unutmayalım bu kadar faal bir insanın uyku ile zaman geçirmesi de kendine göre bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Ve bu nedenle sınırlar zorlanarak az uyunmuşta olabilir. Her ne olursa olsun uykuyu azaltmanın yaşamın verimliliğini artırdığı da ortadadır.

KALİTELİ VE DİNLENDİRİCİ BİR UYKU, UZUN VE KALİTESİZ UYKUDAN DAHA FAYDALI

Uzun uyuyanlar ise genelde; sıkıntılı gergin, kendileri ve çevre ile sürekli kavga halinde olan, en azından eleştiri okları ile kendine ve çevreye daha fazla saldıran tiplerdir. Bununla birlikte uzun uyuyanların daha fazla REM uykusu uyudukları ve sanatçı ruhlu oldukları sanatsal yaratıcılıklarının daha iyi olduğu da unutulmamalıdır.

Araştırmalar kısa uyumanın öğrenilebileceğini ortaya koymuştur. Burada daha etkin bir uyumanın öğrenileceğinden bahsetmek lazım. Kaliteli ve dinlendirici bir uyku uzun ve kalitesiz bir uykudan daha faydalı olduğunu hatırınızdan çıkarmayınız.

Ancak bazen uyku ihtiyacımızı genel tıbbi durumumuzdaki bir bozukluk artırabilir. Gribal enfeksiyonlar ve diğer hastalıklar gibi. Bazen de depresyon gibi psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle uyku ihtiyacı artabilir. Mani de ise azalan uyku ihtiyacı ve aşırı uyarılmışlık hali söz konusudur. Bu durumların dışında genel uyku alışkanlığımız kişiliğimizin bir aynası gibidir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tuzu kısıtlamak kalp krizi riskini artırıyor12 Ağustos 2018 Pazar 20:35
  • 100 bin kişiden 15'i ani işitme kaybı yaşıyor12 Ağustos 2018 Pazar 19:15
  • Nörobilimciler kötümserliğin kaynağını buldu12 Ağustos 2018 Pazar 19:14
  • Şeftali diyeti 3 günde 3 kilo verdiriyor12 Ağustos 2018 Pazar 19:11
  • İri meyvelerin muhafaza süreleri küçük meyvelere kıyasla daha kısadır12 Ağustos 2018 Pazar 15:08
  • Gizli şekerin belirtileri neler?12 Ağustos 2018 Pazar 02:23
  • Erken boşalma nasıl engellenir? Erken boşalmanın sebepleri nelerdir?12 Ağustos 2018 Pazar 01:06
  • Prezervatif nasıl seçilir?12 Ağustos 2018 Pazar 01:04
  • Erkekler diyet yaparken nelere dikkat etmeli?12 Ağustos 2018 Pazar 01:00
  • Hastanede rezalet haberine Bülent Dizdarlı'dan açıklama11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti