Çok üzdün bizi Raif

Medya dünyamızın sevilen simalarından Raif Özgüren yaşamını kaybetti. Uzun süredir kalp nakli bekleyen spor camiasının çok yakından tanıdığı Özgüren'in ölüm haberi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı tarafından "Raif'i kaybettik" şeklinde duyuruldu.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından, spor yazarı Raif Özgüren’in kalp nakli beklediği biliniyordu.
Özgüren, bir süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi görmekteydi. Özgüren’in dün akşam saatlerinde solunum yetmezliği dolayısıyla yoğun bakıma alındığı ve durumunu kritik olduğu belirtildi..
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