  • BIST 102.452
  • Altın 221,851
  • Dolar 5,2449
  • Euro 5,9422
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Çöken binada ölü sayısı 17’ye çıktı

»
İstanbul Kartal’da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye çıktı.
Çöken binada ölü sayısı 17’ye çıktı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal’da çöken binada can kaybının 17’ye yükseldiğini açıkladı.

DHA’nın haberine göre, Kartal’daki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 16’dan 17’ye yükseldi. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla morga kaldırıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir. AFAD’ın yönlendirmesiyle itfiye, UMKE, 112 sağlık ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalar aynı şekilde devam etmektedir.” demişti.

 

En son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre yedisi yoğun bakımda 13 kişi de yaralı.

İstanbul Kartal’da iki gün önce bir katında tekstil atölyesi bulunan sekiz katlı mesken bina çökmüştü.

Binada 24 daire olduğu, altında da 15-20 kişinin çalıştığı tahmin edilen bir tekstil atölyesinin bulunduğunu belirtilmişti.

Son olarak, enkazdan 16 yaşındaki bir genç 45 saat sonra sağ çıkarılmıştı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın doktor kanseri 4,5 yılda 4 kez yendi08 Şubat 2019 Cuma 23:10
  • ‘OHAL Komisyonu 2.5 dakikada bir insan harcıyor’08 Şubat 2019 Cuma 22:00
  • TBMM'ye 'VAR' sistemi geliyor08 Şubat 2019 Cuma 21:40
  • İlber Ortaylı: Kış saati uygulamasının kaldırılması psikolojik bir felaket08 Şubat 2019 Cuma 21:10
  • Atilla Taş tahliye oldu08 Şubat 2019 Cuma 20:40
  • Tahir Elçi cinayetinin muhtemel üç faili de polis!08 Şubat 2019 Cuma 20:10
  • Metin Külünk: "PKK Akdeniz'e çıkarılmak isteniyor!"08 Şubat 2019 Cuma 20:00
  • "Üflesiniz yıkılacak neredeyse, sekiz kat, on kat kaçak binalar var"08 Şubat 2019 Cuma 19:40
  • Kartal'da çöken binada taşıyıcı kolonlar kesilmiş!08 Şubat 2019 Cuma 19:35
  • Erdoğan'dan kadro isteyen işçilere: Alışılmış bir lider değilim, provoke etmeyin08 Şubat 2019 Cuma 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti