Çöken okul inşaatı, atlas havayolları ve geçişler konuşuldu

İlk sözü alan TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, Girne’de çöken okul binasın inşaatıyla ilgili konuşma yaptı.

Ülkede okul ihtiyacının olduğunu ve birçok bölgede de okul yapılması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, özellikle Girne’deki okul inşaatının onaylanarak, prosedürün şimdiki hükümet tarafından yapıldığını kaydetti.

Okul inşaatının tamamlanmasını beklerken bina kazasının yaşandığı haberini aldıklarını dile getiren Özyiğit, beton dökümü sırasından tek katlı bir binada nasıl bu yıkımın olduğunun açıklanması gerektiğini belirtti.

Esas araştırılması gerekenin 8 ayda bitirilmesi hedeflenen inşaatın 40 günde bitirilmeye çalışıldığı iddiası olduğunu söyleyen Özyiğit, bu inşaatın gerekli tedbirlerin alınarak biran önce tamamlanması temennisinde bulundu.

Özyiğit, konuşmasının başında geçen yıl Ciklos mevkiinde kazada hayatını kaybedenlerden bir kişinin babasının da dün vefat etmesinden üzüntü duyduğunu kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne’de yaşanan okul inşaatı kazası kadar, konuya ilişkin açıklamalara üzüldüğünü kaydetti.

Dedikodularla hareket edildiği eleştirisinde bulunan Çavuşoğlu, ihale süresinin150 gün olduğunu ve ihalenin de 40 gün sürede bitirilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, öğrencilerin özel okulda eğitimine devam etmesinin çok normal olduğunu kaydetti.

Cemal Özyiğit’in döneminde başlayan ve şu anda da devam eden projesinin en itibarlı bir ofiste çizildiğini söyleyen Çavuşoğlu, yapılanların devletin prosedürleri içeresinde yapıldığını fakat eline her kalem alanın yaptığı eleştirilerin doğru olmadığını kaydetti.

Bazı açıklamaların dünyadan haberi olmayan kişiler tarafından yapılıyormuş gibi olduğuna işaret ederek, bu tip açıklamaların hiçbir katkısı olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Her şeyde siyaset, her şeyde siyaset, geldiğimiz nokta belli” ifadelerini kullandı.

Beton dökme onayının olduğunu ve buradaki hatanın da tamamen işçilik hatası olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, inşaatın yıkılan bölümünün yaklaşık 400 metrelik bir bölüm olduğunu söyledi ve inşaatın durumunu yer aldığı fotoğrafları milletvekillerine gösterdi.

İnşaatın tamamen kalıp hatasından kaynaklandığını dile getiren Çavuşoğlu, yapımda olası bir hatada kusurlu görülen kişilerin de bedelini ödeyeceğini söyledi.

İnşaatın yıkılmayan taraflarında herhangi bir sıkıntı olmadığını, çöküntünün de direklerin konduğu yerde sağlamlaştırmanın yapılmamasından kaynaklandığını kaydeden Çavuşoğlu, ihalenin de Merkezi İhale Komisyonu çerçevesinde tamamlandığını işaret etti.

Yaralanan işçileri hastanede ziyaret ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, gazetelerde gereksiz eleştiriler olduğunu ancak gerek kendisinin, gerekse devletin insani değerlere büyük değer verdiğini belirtti.

İnşaatın 40 günde bitirilmesi baskısının doğru olmadığını, bunu yazan basının da yalan yazdığını söyleyen Çavuşoğlu, inşaatın gereken sürede tamamlanacağını kaydetti.

Asıl raporun kurulacak komisyon tarafından verileceğini kaydeden Çavuşoğlu, ilk öngörünün hatanın kalıplardan kaynaklandığı yönünde olduğunu belirtti.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, inşaat kazasından dolayı gerekli araştırmaların yapılmaya başlandığını kaydetti.

İnşaatın teknik boyutuyla ilgili bilgiler de veren Atakan, sorunun kalıp sisteminin kuruluş sisteminden kaynaklandığı fakat bunun komisyonun çalışmasından sonra netleşeceğini belirtti.

ERHÜRMAN

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da 62. madde tahtında yaptığı konuşmada, ekonominin önündeki yeni risklere değindi.

Girne’de yaşanan okul kazası hakkında rapor üzerinden konuşulması gerektiğini dile getiren Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın bu konu üzerinde denetim yapma yetkisi olmadığını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile müsteşarının bu konuda yetkisi olmadığı halde fotoğraflarla bir takım yargılara vardığına işaret eden Erhürman, konunun rivayetlerle gündeme getirilmesinden yana olmadıklarını ancak yetkisi olmayan kişilerin değil de yetkisi olan kurumların açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Ekonominin önündeki yeni riskler hakkında konuşmak istediğini dile getiren Erhürman, bunlardan birincisinin Atlas Global Şirketi olduğunu ve hükümetin konuyla ilgili ne gibi önlemler aldığını öğrenmek istediklerini kaydetti.

Erhürman, ekonomide son zamanlarda en önemli gelir artışının Güney Kıbrıs’tan gelen kişilerin yaptığı alışveriş olduğun işaret ederek, Rum Yönetimi’nin geçişlerle ilgili hazırladığı yen, tüzüğün iki toplum arasındaki ilişkilerin yanısıra ekonomiyi de olumsuz etkileyebileceğinden bu tüzükle ilgili gerekli araştırmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Güven yaratıcı önlemler üzerinden yapılabilecek engeller olabileceğini söyleyen Erhürman, bu konuda geç kalınmaması gerektiğini ve hükümetin bu iki konuda hızla adım atarak, açıklama yapmasını istedi.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Atlas Global’ın içinde bulunduğu sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

Atakan, şirketin durumuna ilişkin Türkiye’deki yetkililerinden bilgi aldıklarını ve elinde bilet olan vatandaşların ne olacağı konusunu görüştüklerini kaydetti.

Diğer havayolu şirketleriyle yapılan çalışmaların sonunda slot ayarlaması yapıldığını dile getiren Atakan, 3 şirketin konuya olumlu yaklaştığını söyledi.

Atlasjet’in durumu hakkında kriz masası oluşturulduğunu ve gerekli açıklamanın yapılacağını dile getiren Atakan, konunun takibinde olduklarını ve durumun netleşmesinin ardından gerekli adımların atılacağını belirtti.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında yapılan geçişlerde yaşanabilecek olası sıkıntılarla ilgili konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün aynen durduğunu fakat yorumlamayla ilgili bir çeşit düzenlemeye gidileceği konusunda adımlar atılacağı yönünde duyumlar aldıklarını dile getiren Özersay, BM ile temaslarda bulunduklarını söyledi.

Düşmanca bir tavır içerisinde olmamaya çalıştıklarını dile getiren Özersay, şu ana kadar ortaya koydukları gerekçenin, yasadışı göç olduğunu ve mültecilerle ilgili önlem alınmasına yönelik çalışmalara katkı koyabileceklerini ancak ekonomiye yönelik ise bu konuda da gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Brexit’in etkisinin nasıl olacağı konusunda belirsizliğin korunduğunu dile getiren Özersay, burada yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarının da bazı sorunlar yaşayacağını kaydetti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, tüm gelişmeleri çok yakından takip ettiğini dile getirerek, yapılan girişimlerden olumlu yanıtlar alınacağını düşündüğünü söyledi.

Turizm faaliyetlerinde kış aylarından dolayı azalma olabileceğini dile getiren Tatar, bu sorunların yaz aylarına kadar giderilmesi için Türkiye yetkilileriyle gereken çalışmaların yapıldığını belirtti.

Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili de Rumların maalesef iyi niyetten uzak olduğunu dile getiren Tatar, Rum tarafının bu olayları zaman zaman zora soktuğunu kaydetti.

Rum tarafından alınan pasaportlara da zorluk getirmeye çalışıldığına işaret eden Tatar, karşı tarafın zihniyetine bakıldığında insanları aşağılayarak bazı düzenlemeler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının çok badireler atlattığını söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu oyunlara gelmeyeceğini kaydetti.

Rumların dünyayla her türlü bağlantısı olduğunu fakat Kıbrıslı Türklerin hiçbir yerden yararlanmaması için Rumların veto verdiğini belirten Tatar, her türlü girişimin Rum tarafının vetosuyla engellendiğini söyledi.

Başbakan Tatar ayrıca kürsüden CTP Milletvekili Fikri Toros’un doğum gününü kutladı.

KKTC’ye İngiltere’den gelen yolcu sayısında atış olduğunu dile getiren Tatar, Brexit’ten sonra ülkeye daha çok turist geleceği öngörüsünde olduklarını söyledi ve direk uçuşlar konusunda da gereken her türlü çalışmanın yapılacağını kaydetti.