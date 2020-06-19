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Çökertilen çetenin KKTC'de uyuşturucu deposu olabilir

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Rum polisinin Limasol ve Larnaka’da yürüttüğü operasyonla “Crystal ice” türü uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle tutukladığı uyuşturucu çetesine ait bir depo bulunduğu bildirildi.
Çökertilen çetenin KKTC'de uyuşturucu deposu olabilir

Rum polisinin Limasol ve Larnaka’da yürüttüğü operasyonla “Crystal ice” türü uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle tutukladığı uyuşturucu çetesine ait bir depo bulunduğu bildirildi.

Politis Limasol’un “Trahoni” (Kayakale) köyünde, aralarında bir de Kıbrıslı Türk olduğu belirtilen 5 kişilik uyuşturucu çetesi tarafından kullanılan bir uyuşturucu deposu bulunduğunu, depoda büyük miktarda kristal amfetamin ve kenevir tipi uyuşturucu hammaddesi bulunduğunu yazdı.

Habere göre depoda bulunan hammaddeler çok tehlikeli, toksik ve yanıcı olduğundan polis İtfaiye’den yardım istedi.  Hammaddeler depodan özel kıyafetli itfaiye mensuplarınca geniş güvenlik önlemleri altında alındı.

Gazete Rum polisinin elinde, benzer depoların Ada geneline yayılmış olduğunu hatta KKTC’de bile olabileceğini gösteren bulgular bulunduğuna işaret etti.

Habere göre Limasol Kaza Mahkemesi’nden haklarında alınan 2’şer gün tutukluluk emri sona erdiğinden çetenin 5 üyesinin bugün yeniden yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.

Fileleftheros haberi “Uyuşturucu Çetesi Mahkemeye… Makamlar Trahoni’deki Depoda Yeni Cyrstal Ice Üretim ‘İmalathanesi’ Buldu” başlığıyla aktardı. 

Kayakale’de dün bulunan deponun, çete tarafından uyuşturucu imalatı için kullanılan 4’üncü mekân olduğunu belirten gazete, Rum polisinin konuyla ilgili yeni tutuklamalar yapması ihtimali bulunduğunu kaydetti.

Haberde, tutuklanan 5 kişiden 2’sinin polisi daha önce uyuşturucu meseleleriyle meşgul eden kişiler olduğu ve yaklaşık iki ay önce ortadan kaybolan Ahmet Zaitan’ı öldürme hedefini taşıyan kaçırma olayıyla ilgili sorgulandıkları bilgisi verildi.

Habere göre 2’si kadın 5 kişilik çete; Suriyeli (31-E), Ürdünlü (27-E), Kıbrıslı Türk (27-E), Macar (35-K) ve Ukraynalı (23-K) üyelerden oluşuyor.

Haravgi de Rum Polis Genel Müdürü Kipros Hrisostomidis’in çetenin uyuşturucu imal ettiği bilgilerini “uzantıları da olan çok ciddi bir mesele” sözüyle değerlendirdiğini yazdı.

 
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