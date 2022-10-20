Çoklu tarife kararı resmi gazetede yayınlandı.
Başbakan Ünal Üstel'in elektrikte çoklu tarifeye geçilmesi yönünde karar aldıklarını açıklaması sonrası, bugün elektrikte yeni tarifeler Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, son 1 yılda elektrik fiyatlarının arttığını ve vatandaşın 'çoklu tarife'ye geçilmesini talep ettiğini kaydederek, çoklu tarifenin 1 Kasım’dan itibaren yürürlikte olacağını duyurmuştu.
Elektrikte yeni tarifeler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Gazete’de yayımlanan karara göre, başvuru sahipleri başvurularını yılda en fazla 2 kez değiştirme hakkına sahip olacak.
Güneş Enerji Sistemi kullanan ve mahsuplaşma gerçekleştiren aboneler çoklu tarifeden yararlanamayacak.
1 KASIM’DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Çoklu tarife tablosu 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Resmi Gazete'de yapılan açıklamada, çoklu tarifeden faydalanmak isteyen tüketiciler nizamnamenin yürülüğe girmesinden sonra kuruma müracaatta bulunabilecekleri belirtildi.
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