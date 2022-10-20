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Çoklu tarife kararı resmi gazetede yayınlandı

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Çoklu tarife kararı resmi gazetede yayınlandı
Çoklu tarife kararı resmi gazetede yayınlandı

Çoklu tarife kararı resmi gazetede yayınlandı.

Başbakan Ünal Üstel'in elektrikte çoklu tarifeye geçilmesi yönünde karar aldıklarını açıklaması sonrası, bugün elektrikte yeni tarifeler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, son 1 yılda elektrik fiyatlarının arttığını ve vatandaşın 'çoklu tarife'ye geçilmesini talep ettiğini kaydederek, çoklu tarifenin 1 Kasım’dan itibaren yürürlikte olacağını duyurmuştu.

Elektrikte yeni tarifeler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gazete’de yayımlanan karara göre, başvuru sahipleri başvurularını yılda en fazla 2 kez değiştirme hakkına sahip olacak.

Güneş Enerji Sistemi kullanan ve mahsuplaşma gerçekleştiren aboneler çoklu tarifeden yararlanamayacak.

1 KASIM’DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Çoklu tarife tablosu 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Resmi Gazete'de yapılan açıklamada, çoklu tarifeden faydalanmak isteyen tüketiciler nizamnamenin yürülüğe girmesinden sonra kuruma müracaatta bulunabilecekleri belirtildi.

 

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