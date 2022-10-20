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“Çoklu Tarife Sistemi” yürürlüğe girdi

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“Çoklu Tarife Sistemi” yürürlüğe girdi
“Çoklu Tarife Sistemi” yürürlüğe girdi

Elektrikte “Çoklu Tarife Sistemi” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, konut, ticari, sanayi, turizm, üniversite ve su motorları tarifelerinde olan ve çoklu tarife kullanmak isteyen tüketiciler, 24 Ekim Pazartesi’nden itibaren bağlı bulundukları Kıb-Tek Bölge Amirliği’ne giderek, çoklu tarifeden faydalanmak için müracaat edebilecek.

 

Çoklu elektrik tarifesine göre aboneler gün içinde farklı elektrik fiyatlarından yararlanabilecek.

 

Buna göre, “kış dönemi” diye adlandırılan 16 Ekim - 15 Mayıs tarihleri arasında, “normal zaman” diye adlandırılan sabah saat 07.00'den akşam üzeri 17.00'ye kadar, elektrik fiyatı Kilowatt saat (kwh) başına 3,3285TL, “Puant” adı verilen zaman dilimi olan akşam üzeri saat 17.00'den gece 22.00'ye kadar elektrik fiyatı 4.6O46TL, “Puant Dışı” olarak adlandırılan zaman dilimi olan gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında ise elektrik fiyatı 2,1941TL olarak uygulanacak

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