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'Çoklu Tarife Sistemi'nin detayları: Zaman dilimleri arasındaki tutarlar kamuoyu ile paylaşıldı

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'Çoklu Tarife Sistemi'nin detayları: Zaman dilimleri arasındaki tutarlar kamuoyu ile paylaşıldı
'Çoklu Tarife Sistemi'nin detayları: Zaman dilimleri arasındaki tutarlar kamuoyu ile paylaşıldı

Elektrikte “Çoklu Tarife Sistemi” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, konut, ticari, sanayi, turizm, üniversite ve su motorları tarifelerinde olan ve çoklu tarife kullanmak isteyen tüketiciler, 24 Ekim Pazartesi’nden itibaren bağlı bulundukları KIB-TEK Bölge Amirliği’ne giderek, çoklu tarifeden faydalanmak için müracaat edebilecek.

Çoklu elektrik tarifesine göre aboneler gün içinde farklı elektrik fiyatlarından yararlanabilecek.

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Buna göre, “kış dönemi” diye adlandırılan 16 Ekim-15 Mayıs tarihleri arasında, “normal zaman” diye adlandırılan sabah saat 07.00'den akşam üzeri 17.00'ye kadar, elektrik fiyatı Kilowatt saat (kwh) başına 3,3285 TL, “Puant” adı verilen zaman dilimi olan akşam üzeri saat 17.00'den gece 22.00'ye kadar elektrik fiyatı 4,6046 TL, “Puant Dışı” olarak adlandırılan zaman dilimi olan gece 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında ise elektrik fiyatı 2,1941 TL olarak uygulanacak.

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