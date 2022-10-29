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Çoklu tarifede bilmeniz gerekenler! Kalyoncu açıkladı...

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El-Sen'in eski başkanlarından Tuluy Kalyoncu, çoklu tarifedeki sistemi değerlendirdi.
Çoklu tarifede bilmeniz gerekenler! Kalyoncu açıkladı...

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kalyoncu, "Soranlara; ‘‘Çoklu Tarifeye Geçmeyin’’ Diyeceğim Hiç Aklıma Gelmezdi." dedi.

Kalyoncu'nun açıklaması şöyle:

Soranlara; ‘‘Çoklu Tarifeye Geçmeyin’’ Diyeceğim Hiç Aklıma Gelmezdi.

ÇOK FAYDALI BİR UYGULAMA SİZİN ELİNİZDE REZİL OLDU!

Ülkemizde ilk kez, KIB-TEK’in yaygın tanıtım kampanyasından sonra Nisan 2019’da çoklu tarife ile tanışmıştık. Referans alınan eski tarifelere göre oluşturulmuş istatistiki veriler ile yeni tarife metodolojisi arasında doğru bağlantıyı kurup yeni tarifeleri buna göre düzenlemek hiç kolay değildi. Yine de ilk uygulama olmasına rağmen, puant tüketimde cüzi bir düşüş sağlanırken olayı kavrayan ve buna uygun tüketim yapan tüketicilerin faturaları, maliyeti yansıtan tek zamanlı tarife kullanıcılarının ödediği faturanın altında kalabilmişti.

Önceki uygulama örneğine bakıp daha iyisini yapmak mümkün iken şimdi yapılan çoklu tarife düzenlemesi evlere şenlik.

Gerçekleşmiş eski çoklu tarife faturalarındaki zaman-tüketim miktarı bilgileri üzerinden yeni tarifeleri güncelleyerek hesaplama yaptım. Bunun için elimde eskiden kalmış; 138 kWs tüketimi ve 518 kWs tüketimi olan iki adet çoklu tarife faturasını kullandım.

Buna göre yeni çoklu tarife ile 138 kWs'lik tüketime enerji bedeli olarak 471,81 TL ödenirken tek zamanlı tarife ile 222.32 TL ödeniyor. 518 kWs'lik tüketime ise çoklu tarife kullanıcısı enerji bedeli olarak 1.751,94 TL öderken, tek zamanlı tarife kullanıcısı 1.298 TL ödeyecek!

Not: Hesap kitabı biraz ilerletince hatamı farkettim. Ama nerden bilecektim ki, tüm dünyada puant tüketimi düşürmek için kullanılan çoklu tarife sistemini, zengini koruyup kollamak ve tüketimi teşvik etmek için kullanma becerisini gösterecekler?! Aylık tüketimi 1.150 kWs'in üzerinde olan tüketiciler çoklu tarife ile daha az fatura ödeme imkanına kavuşuyorlar. Tüketim arttıkça, avantajları da artıyor. Bknz. son fotoğraf.

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