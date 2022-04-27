Çoklu tarifeye geçilebilmesi için çalışmalar hızlandı: Hedef mayıs ayı

Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk toplantısı sonrası kararları Sözcü Nazım Çavuşoğlu açıkladı.

YAPILAN TARİFE AYARLAMASI KEYFİLİKTEN DEĞİL”

Elektrik ücretleriyle ilgili geçen hükümet döneminde alınan indirim kararının sadece mart ayı için geçerli olmasının oy birliği ile karara bağlandığını belirten Çavuşoğlu, üç yıldır güncel maliyetlerin tarifelere yansıtılmadığını kaydederek, şu anda yapılan tarife ayarlamasının keyfilikten yapılmadığını vurguladı.

Başbakan’ın topluma mart ayını kapsayan bir söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda mart ayı için uygulanacak tarife ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, konut tarifelerinde sadece mart ayında 0,98 TL olan 0-250 KWS 0,98 TL; 2,70 olan 250- 550 KWS 1,70 TL; 2,95 olan 501 – 750 KWS 2 TL; 3,25 olan 750 – 1000 KWS 2,25 TL ve 4 TL olan 1000 KWS ve üzeri 3,30 TL olarak uygulanacak.

Turizm tarifelerinde de yine mart ayı için, sadece otel olarak kullanılan yatırımlarda 2,70 TL olan tarife 1,70 TL ve gazinolu otellerde ise 2,70 TL olan tarife 2 TL olarak uygulanacak.

“ÇOKLU TARİFEYE GEÇEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI”

Nazım Çavuşoğlu, Mayıs ayında çoklu tarifeye geçebilmesi için Başbakan’ın Maliye Bakanı’na talimatını verdiğini kaydederek, “Çoklu tarife sistemine geçilmesi için çalışmalar hızlandırıldı ve gereği yapılacaktır” dedi.