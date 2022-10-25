Çevrimiçi mesajlaşma ve haberleşme platformu Whatsapp'ta erişim sorunu yaşanıyor.
Telsim, abonelerine gönderdiği mesajda; “Değerli müşterimiz, Whatsapp uygulama kaynaklı sorun yaşanmaktadır. Hattınızla ilgili bir sorun bulunmamaktadır. İyi günler dileriz.” ifadelerine yer verdi.
Uygulamada yaşanan sorun nedeniyle hem cep telefonlarında hem de Whatsapp Web gibi bilgisayar üzerindeki platformda kişiler arası yazışmaların sağlanamadığı dikkat çekti.
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