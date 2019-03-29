Yabancı arkeologlar tarafından 1903'te keşfedilen bölge Vadi el-Hıtan (Balina Vadisi) olarak isimlendiriliyor. Başkent Kahire'nin 130 kilometre güneyinde yer alan Balina Vadisi'nde bugüne kadar 400'den fazla deniz canlısının fosiline rastlandı. 2005 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen alan, "dünyanın en iyi balina fosillerinin bulunduğu bölge" olarak kabul ediliyor.

