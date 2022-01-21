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Çöle kar yağdı, bu görüntüler ortaya çıktı

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Çoğu insan, Suudi Arabistan çöllerini düşündüğünde, ıssız bucaksız kum tepeleri, sıcak bir hava ve güneş ışığını akla getirir.
Çöle kar yağdı, bu görüntüler ortaya çıktı

Çoğu insan, Suudi Arabistan çöllerini düşündüğünde, ıssız bucaksız kum tepeleri, sıcak bir hava ve güneş ışığını akla getirir.

Ancak iklim değişikliği artık bu düşünceleri değiştiriyor.

Suudi Arabistan’da çekilen son görüntüler, çölün bir kısmının karla kaplandığını gösteriyor.

Bu ayın başlarında, Suudi fotoğrafçı Usame Al-Habri, Medine’nin güneybatısındaki Bedir’deki manzarayı görüntüledi.

Karla kaplı çöller sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Al-Harbi CNN’e yaptığı açıklamada, Bedir çöl bölgesinde bu kadar şiddetli kış havasının yıllardır meydana gelmeyen nadir bir olay olduğunu söyledi. Bunu “tarihi bir dolu fırtınası” olarak nitelendirdi.

Suudi fotoğrafçı, bölgenin, çoğu donmuş manzarayı görmek için kilometrelerce seyahat eden ziyaretçilerle dolup taştığını söyledi.

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