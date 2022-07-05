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Çoli: Geriye dönük 2 aylık bursun yatırılması için çalışma yapıyoruz

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Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Nisan ayı burs paralarının bayramdan önce yatacağını, Mayıs ayının da yatırılması için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.
Çoli: Geriye dönük 2 aylık bursun yatırılması için çalışma yapıyoruz

Ülkenin bütün kesimleri yaşanan ekonomik kriz sorasında mağdur olmaya devam ediyor…

En son Mart ayı burs paralarını alan öğrenciler ise eğitim sürecinde büyük sıkıntılar yaşadı.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

Hane halkını doğrudan etkileyen ödemelerin en erken şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Çoli, öğrenci burslarının da bu kategoride yer aldığını söyledi.

Çoli, Nisan ayı burs paralarının bayramdan önce yatacağını belirterek, “Mayıs ayının da Nisan ayıyla birlikte yatırılması için çalışma yapıyoruz” dedi.

Öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin farkında olduğunu söyleyen Çoli, en erken zamanda bu sıkıntıların çözüleceğini de sözlerine ekledi.

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