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Colin Stewart, Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın, dün Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdiği kaydedildi.
Colin Stewart, Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi

Haravgi gazetesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilişkin iyi niyet misyonu raporu ışığında, Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdiğini yazdı.

Bilgilendirme toplantısının kapalı kapılar ardında yapıldığını yazan gazete, toplantı sonrasında Stewart’a yaptığı bilgilendirme hakkında soru sorulduğunu ancak Stewart’ın herhangi bir açıklama yapmak istemediğini belirtti.

Gazete, rapora ilişkin istişarelerin iki hafta sürmesinin ve raporun ay sonunda onaylanmasının beklendiğini de anımsattı.

Gazete aynı haberinde Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelaou’nun New York’ta olduğunu ve bir dizi temasta bulunduğunu yazarken ayrıntı vermedi.

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