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SON DAKİKAKayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Colin Stewart: Tatar ile Hristodoulidis olumlu bir atmosfer yakaladı

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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis’in olumlu bir atmosfer yakaladığını, bunun iyi bir başlangıç olduğunu kaydetti.
Colin Stewart: Tatar ile Hristodoulidis olumlu bir atmosfer yakaladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Saat 15.00’da başlayan ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede DiCarlo'nun önümüzdeki hafta  adaya yapacağı ziyaretle ilgili detaylar ele alındı.

Görüşme sonrasında basına kısa bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart Tatar’la görüşmelerinin iyi geçtiğini söyledi.

Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili taziyelerini Tatar’a ilettiğini ifade eden Stewart, bugün Güney Kıbrıs’ta toplanan 6 kamyon yardım malzemesini KKTC’deki koordinasyon merkezine teslim ettiklerini Tatar’a ilettiğini söyledi;  yaşanan feci depremden dolayı büyük bir dayanışma içerisinde olunduğunu belirtti.

Tatar’la görüşmelerinde Siyasi İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun gelecek hafta adaya yapacağı ziyaretle ilgili detayları ele aldıklarını kaydeden Stewart, DiCarlo’nun adaya gelerek iki Liderle görüşme yapmayı, adadaki mevcut durumu görmek açısından dört gözle beklediğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin DiCarlo’yu adadaki barış sürecine katkı koymaya yönelik taahhüdü kapsamında adaya gönderdiğini dile getiren Stewart, BM Genel Sekreteri'nin en az yılda bir kez Kıbrıs’taki liderlerle bir araya gelerek,  BM’nin üst düzey yetkililerini adaya göndererek ve özel temsilcisi olarak kendisi vasıtasıyla adada çözüme yönelik çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

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