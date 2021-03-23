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Colorado'da süpermarkette silahlı saldırı: 10 ölü

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ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı bir kişinin bir süpermarkete düzenlediği saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.
Colorado'da süpermarkette silahlı saldırı: 10 ölü

Boulder kentindeki King Soopers adlı süpermarkette etrafa rastgele ateş açan ve üzerinde şortundan başka bir şey olmayan saldırgan yaralı olarak yakalandı.

YouTube'dan canlı olarak yayımlanan saldırıda bir polis memuru da hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre saldırı, yerel saatle 14.30'da (TSİ 23.00) başladı.

Yaklaşık 20 dakika sonra Boulder polisi, Twitter'da bir saldırganın süpermarkette etrafa ateş açmakta olduğunu duyurdu.

Polis daha sonraki Twitter mesajında da olay yerinde bulunanları, görüntüleri sosyal medyada paylaşmama konusunda uyardı.

Ancak bir kişinin çektiği görüntülerde saldırıda hayatını kaybedenler olduğu görüldü.

Videoda görüntüyü çeken kişinin "Neler olduğunu bilmiyorum. Silah sesleri duyuyorum. Biri vuruldu. Bir saldırgan var. Kaçın" dediği duyuldu.

Bu yıl içinde yedinci saldırı

Görüntülerde saldırganın marketten kaçmaya çalışırken ateş açıldığı, olay yerine gelen polislerin etrafı kuşattığı, ardından da şortlu bir kişinin elleri kelepçeli olarak götürüldüğü görüldü.

Boulder Emniyet Müdürü Maris Herold zanlının gözaltına alındığını ve hastanede tedavi görmekte olduğunu açıkladı.

Herold saldırıda Eric Talley adlı 51 yaşındaki bir polis memurunun da hayatını kaybettiğini söyledi. Talley'nin saldırgana müdahale eden ilk polis olduğu belirtiliyor.

Saldırganın adı henüz açıklanmadı.

Saldırıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiği duyuruldu.

Biden geçen ay silah satın almanın zorlaştırılmasını öngören bir yasal düzenleme çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Bu, ABD'de bu yıl içinde düzenlenen toplu öldürme olayı oldu.

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