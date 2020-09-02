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Çölyak hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Çölyak hastaları ne yemeli?

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Çölyak hastalığı çok sık rastlanmayan ancak yaygın olan bir sağlık sorunu olduğu için zaman zaman vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Bu hastalıktan müzdarip olanlar beslenmelerine azami dikkat göstermek zorundadırlar.
Çölyak hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Çölyak hastaları ne yemeli?

Mide bulantısıı, kusma ve ishal gibi belirtiler ile ortaya çıkan Çölyak hastalığı ilerleyen aşamalarda daha ciddi semptomlar gösterebilir. Her ne kadar kronik bir hastalık olsa da Çölyak hastalığı tedavisi mümkündür. Özetle, anormal bağışıklık cevabı olarak adlandırılan Çölyak hastalığı hakkında bilgiler bu başlık altında yer almaktadır. İşte Çölyak hastalığı için zararlı besinler ve Çölyak hastalığı belirtileri...

ÇÖLYAK NEDİR?

Çölyak hastalığı, glüten alımının ince bağırsakta hasara neden olduğu, genetik açıdan yatkın kişilerde ortaya çıkabilecek ciddi bir özbağışıklık hastalığıdır.

ÇÖLYAK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

İshal ve/veya kabızlık

Karın ağrısı ve/veya mide yanması

Kusma

Soluk, kötü kokulu dışkı

Halsizlik

Burun tıkanıklığı

Beyinde durgunluk

Anemi

Eklem ağrısı

Deri döküntüsü

Depresyon ve/veya anksiyete

El ve ayaklarda karıncalanma hissi

Zihinsel yorgunluk, "bilinç yorgunluğu" olarak da bilinir

Kemik erimesi

Karmaşa

Ertelenmiş ergenlik

Normal daha az kas kütlesi, boy uzaması geriliği ve kilo alma güçlüğü gibi yavaşlamış gelişmeler

Baş ağrıları

Ağızda aftöz ülser

Kısırlık veya düşükler

Adet dönemi gecikmeleri

El ve ayaklarda karıncalanma

İştah değişimi. Bazı insanlar iştahlarında düşüş yaşarken diğerleri artış yaşamaktadır.

Laktoz intolerans

Açıklanmayan kilo kaybı ve halsizlik

Bu mide-barsak belirtilerilerinin yanında başka bazı belirtiler de vardır. Bunlar:

Döküntü, kaşıntı, kolayca kanama gibi deri problemleri

Özellikle çocuklarda gelişim ertelenmeleri

Kötü beslenme

Saç dökülmesi

Adet döngüsü problemleri

Kas ağrısı ve krampları

Eklem ağrısı

Nöbetler

El ve ayaklarda hissizlik

Burun kanaması

 

ÇÖLYAK TEDAVİSİ VAR MI?

Sıkı bir glutensiz diyet uygulayan hastalarda hastalık genelde iyi bir gidiş gösterir. Tedavi edilmeyen vakalarda uzun dönemde (20-30 yıl) ortaya çıkabilecek ciddi bir hastalıklar arasında; ince bağırsak lenfoması, ince bağırsak ülserleri ve kollajenöz çölyak hastalığı sayılabilir. Sıkı diyet ile kansere dönüşüm engellenebilir.

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