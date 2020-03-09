Comar anketine göre 2. tura çıkacak adaylar netleşti...
COMAR kamuoyu araştırma şirketinin bugün Kıbrıs Gazetesi'nde yayınlanan anketine göre 26 Nisan tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar yarışacak.
Anket sonuçlarına göre ilk turda sonuçlar şöyle;
Ersin Tatar (UBP) %28
Mustafa Akıncı (BĞMZ) %26,8
Tufan Erhürman (CTP) %13,4
Erhan Arıklı (YDP) %6,5
Kudret Özersay (BĞMZ) %5,4
Dr. Fuat Türker Çiner (MDP) %0,5
Kararsız %15,1
Cevap Yok %4,4
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