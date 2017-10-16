'Concorde'un oğlu' için geri sayım

Dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin hayatımıza girmesi için kritik bir adım daha atıldı.

'Concorde'un oğlu' olarak da anılan dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin test uçuşlarına 2021 yılında başlanacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Dünyanın ilk süpersonik özel uçağı AS2'nin hayatımıza girmesi için kritik bir adım daha atıldı. Süpersonik jetin insansız bir prototip olan s-512 modelinin ilk test uçuşu başarı ile yapıldı.

Test uçuşu Cumartesi günü ABD'nin New England bölgesinde gerçekleştirildi. AS2'nin ulaşabileceği maksimum hız Mach 1,5 yani yaklaşık 1.593 km/saat. AS2 her şey yolunda giderse 2023 yılında uçuşlara başlayacak. Bu alanda bir ilk olan ve AS2'nin babası olarak lanse edilen Concorde'un hızı Mach 2'ydi.

Bu uçağın kullanıma girmesiyle kıtalararası seyahat süresi de ciddi bir oranda düşecek. Örneğin ortalama 9 saat süren New York, Londra uçuşu bu uçakla 3 saate yapılabilecek. Airbus ve Aerion ortak yapımı olan uçak NASA ve DARPA imzalı teknolojileri kullanıyor. 8 yolcuya ev sahipliği yapan AS2, tahmin edileceği üzere dünyanın en zenginlerini taşıyacak.

AS2'nin en geç 2023 yılında hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Daha önce Fransız-İngiliz ortak yapımı Concorde uçaklarıyla yapılan süpersonik uçuşlar, 2000 yılında yaşanan uçak kazasının ardından iptal edilmişti.