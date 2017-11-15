Concorde'un varisi için tarih verildi

"Boom" isimli süpersonik jetin hızı saatte 2 bin 300 kilometreye ulaşabilecek. Bu rakam ses hızının iki katından daha yüksek bir hız anlamına geliyor. Concorde'un varisi olarak anılan bu model için tarih verildi.

Uzay turizmine yaptığı yatırımlar ile adından sıklıkla bahsettiren Richard Branson bu defa hava taşımacılığındaki adımı ile gündemde. Günümüzde kullanılan yolcu uçaklarından 2.6 kat daha hızlı seyahat eden 'Baby Boom' takma adlı The XB-1 Supersonic Demonstrator uçağını ilk sipariş eden firma Branson'un sahibi olduğu Virgin olmuştu.

Söz konusu model için beklenen tarih açıklandı. Boom Supersonic'in CEO'su Blake Scholl hedeflerinin uçağı 2025 yılını yatiştirmek olduğunu açıkladı. Kıtalararası uçuşlarda kullanılacak bu uçaklar saate 2 bin 300 km hıza çıkabilecek ve bu sayede bu uçuşlardaki süreyi neredeyse 3'te 1'ine indirecek. Örneğin ortalama 9 saat süren New York, Londra uçuşu bu uçakla 3.5 saate yapılabilecek.

200 milyon dolar fiyatı olduğu belirtilen uçaktan 10 adet sipariş eden Virgin Group, 55 yolculuk bu uçaklardaki biletleri 5 bin dolar seviyesinde olacak.Peki kim bu Richard Branson? İşte iş dünyasının en yaratıcı işadamlarından biri olan, 'Virgin Group' un sahibi İngiliz Richard Bransonın başarı hikayesi... Kimilerinin 'Çılgın İşadamı', kimilerinin muhteşem pazarlamacı olarak nitelendirdiği Branson, 16 yaşında bir dergi çıkarmak isteyerek başladığı iş hayatında, küresel anlamda oldukça büyük bir güce dönüşen Virgin Şirketler Grubu ile rüyasını gerçekleştirdiği bir hikayeye sahip.

Plak şirketi, radyo, havayolu, içecek, sinema, gelinlik, kozmetik, kitapevi, banka, gaz ve elektrik, otomobil, elektronik gibi sektörlerde yer alan Branson, dünya çapında birçok ülkede Virgin markasıyla faaliyet gösteriyor. Maceracı kişiliği ve sıradışı fikirleriyle tanınan Branson, son olarak Felix Baumgartner'ın kırdığı rekoru kendi ekibiyle geliştirmek istediğini söylemişti.

Branson'ın sahibi olduğu ve uzay turizmi için kurduğu Virgin Galactic şirketi, yörünge altı uçuşlar için 200 bin dolarlık bir ücret istiyor. Şirket, test uçuşlarına hala devam ediyor. Virgin Galactic'e göre, yüzlerce müşteri, şimdiden uzaya seyahat etmek için toplam milyonlarca dolar depozito ödedi. İlginç kişiliğiyle tanınan Branson, yolcularının hepsiyle bir kadeh içki içemeyeceğini bildiği için bu isteğini gerçeğe dönüştürmenin farklı bir yolunu buldu.

Tasarımcılarla anlaşan Branson yüzünün farklı versiyonlarını içeren buz serisiyle yolcularının içkilerine ortak oldu. Uçuşlar sırasında servis edilen buzların tasarlanması 6 hafta sürdü. Branson'ın yayın grubu Virgin Media ise, ABD'li milyarder John Malone'un sahibi olduğu Liberty Global'a satıldı. ABD’li şirketin Virgin Media için 15.7 milyar dolar ödeyeceği ifade edildi. Virgin Media’nın borçlarıyla birlikte bu meblağın 23 milyar doları aşması bekleniyor.

Sadece ticarete değil, sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Branson, küresel ısınmanın ciddiyetinin farkına varan Branson kendi havayolu şirketinde önlemler alıyor. Üstelik Branson, küresel ısınmayı artıran gazların yok edilmesini sağlayacak bir çözüm bulan kişiye de 25 milyon dolarlık ödül vaat etmişti.