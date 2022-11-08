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CONIFA Avrupa Başkanı KKTC’de

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CONIFA Avrupa Başkanı KKTC’de
CONIFA Avrupa Başkanı KKTC’de

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği CONIFA, Avrupa Başkanı Alberto Rischio RİŞİYO ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ev sahipliği yapacağı “2023 Avrupa Futbol Şampiyonası”yla ilgili incelemelerde bulunmak üzere ülkeye geldi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Rischio ve ekibi turnuva ile ilgili mini bir toplantı da yaptı. Diğer yandan, “2023 Avrupa Futbol Şampiyonası”nın detayları yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

Sertoğlu ve Rischio’nun katılımıyla KTFF Ahmed Sami Topcan Salonu’nda yer alacak toplantı saat 14.30’da başlayacak.

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