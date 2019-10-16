Conis Rusya’nın desteğini aldı

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rusya’da temaslarda bulunan Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Tasos Conis’in, iki ülke arasındaki düzenli siyasi diyaloğun kurumsallaşması çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Alexander Grushko ile bir araya geldiğini yazdılar.

Gazete, Conis ile Grushko arasındaki görüşmede, Rusya’nın; Kıbrıs sorununda sahip olduğu ilkelere dayalı tezlerini, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözümün sağlanmasına verdiği dikkati yeniden teyit ettiğini belirtti.

Habere göre Rusya ayrıca Güney Kıbrıs’ın kendi deniz bölgelerindeki doğal kaynaklardan faydalanmasına ilişkin egemenlik haklarına tam destek verdiğini de yineledi.

Conis, görüşme sırasında Grushko’ya Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki sözde “yasa dışı” faaliyetleri konusunda da bilgi verdi.

Conis ve Grushko, Doğu Akdeniz bölgesindeki jeopolitik durum, Türkiye’nin Suriye operasyonu, mülteci sorunu gibi konularda da görüş alış verişinde bulundu.

Gazete, her iki yetkilinin ayrıca ikili ve çok taraflı düzeydeki işbirliğinin ileriye götürülmesi için Lefkoşa ve Moskova’nın sürekli temas halinde olması yönünde de mutabık kaldığını belirtti.