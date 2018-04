Polisin açıklamasına göre, yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Orman Dairesi personeli ve iş araçları, askerî personel, bölge halkı ve Vadili Belediyesi’ne müdahalesiyle söndürülebildi.



Yangın, öğle saatlerinde çöplük alanda başlayıp, batıya doğru yayılarak geniş bir alanı etkiledi.

