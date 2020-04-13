Çöp atmaya giderken şık giyinme:Gelinliğini giydi
Covid-19 salgını nedeniyle, dünya nüfusunun büyük kısmı devlet eliyle evde tutuluyor; bir kısmı ise gönüllü karantinada. İster zorunlu ister gönüllü, sokağa çıkmanın kısıtlandığı sürece biraz neşe katmak amacıyla camına oyuncak ayı koyan da oldu balkonda şarkı söyleyen de. Avustralya’da ise sıradışı bir akım başladı. Çöp atmaya giderken şık ya da ‘farklı’ giyinmek!
Çöp atmaya giderken ‘şık’ giyinme furyası: Kimi gelinliğini giyiyor kimi yere kadar uzun tuvaletini
13 Nisan 2020 Pazartesi 18:30
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