Covid-19 salgını nedeniyle, dünya nüfusunun büyük kısmı devlet eliyle evde tutuluyor; bir kısmı ise gönüllü karantinada. İster zorunlu ister gönüllü, sokağa çıkmanın kısıtlandığı sürece biraz neşe katmak amacıyla camına oyuncak ayı koyan da oldu balkonda şarkı söyleyen de. Avustralya’da ise sıradışı bir akım başladı. Çöp atmaya giderken şık ya da ‘farklı’ giyinmek!