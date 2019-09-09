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Çöp Canavarı’ndan “Denizleri Kirletmeyelim” mesajı…

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen “17. Kıbrıs Tiyatro Festivali” bu yıl 4 farklı çocuk oyunu ile aileleri ve çocuklar ile buluşmaya başladı.
Çöp Canavarı’ndan “Denizleri Kirletmeyelim” mesajı…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen “17. Kıbrıs Tiyatro Festivali” bu yıl 4 farklı çocuk oyunu ile aileleri ve çocuklar ile buluşmaya başladı.

Festival çocuk oyunlarının birincisi olan “Çöp Canavarı” adlı gölge tiyatrosu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda çocuklara sahnelendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Cengiz Özek tarafından yazılan, yönetilen ve yine kendisinin oynadığı “Çöp Canavarı” adlı gölge tiyatrosunda çocuklar çöp canavarı ile Karagöz arasında geçen diyalogları merak ve heyecanla takip etti.

Küçük tiyatroseverler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu doldururken zaman zaman çöp canavarı ve Karagöz’ün sohbetlerine de katıldı.

Genelde çevre kirliliği, özel olarak deniz kirliliğine odaklanan gölge oyunu insanların kirleterek hem deniz canlıları için giderek daha da yaşanmaz hale gelen hem de gittikçe kirlenen denizlerle ilgili seyirciye çevreci mesajlar veriyor.

LBT adına ülkemizin genç Karagöz sanatçısı İzel Seylani oyunlar sonrasında oyun yazarı, yönetmeni ve oyuncusu Cengiz Özek’i festivalde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek festival plaketi takdim etti.

İKİNCİ HAFTA EMRE KARAYEL’İN OYNADIĞI “OKSİMORON” İLE BAŞLIYOR

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde ikinci hafta 10 Eylül Salı günü YDÜ AKKM’de saat 20.30’da Tatbikat Sahnesi tarafından sahnelenecek tek kişilik “Oksimoron”oyunu ile başlıyor.

Emre Karayel’in tek kişilik performansı ile sahneye konacak tek perdelik oyunu Erdal Beşikçioğlu yönetiyor.

Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebiliyor.

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