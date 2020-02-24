Çöp dökme tartışmasında eşinin yüzüne tabak attı..Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da eşinin yüzüne tabak atarak ciddi şekilde darp ettiği belirtilen Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. zanlı E.D tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Tartışmanın nedeninin çöp dökme konusu olduğu söylendi.
Mahkeme, birçok kez eşine karşı ciddi darp suçunu işlediği ve geçtiğimiz yıl yargılanıp 3 bin TL para cezası aldığını belirtilen Zanlı kocayı, 15 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu kalmasına hükmederek cezaevine gönderdi.
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