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Çöp kamyonu kaza yaptı: 3 yaralı

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Çöp kamyonu kaza yaptı: 3 yaralı
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 05:50 sıralarında, Lefkoşa -Gazimağusa 1-2 km’leri arasında, 53 yaşındaki Şeren Şenel yönetimindeki Gönyeli Belediyesine ait KU 433 plakalı çöp kamyonu ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Cahit Genç Yem fabrikası önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan her iki şeridi ayıran bariyerlere çarptı ve karşı şeride geçtikten sonra devrilerek yolun sağından çıktı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Şeren Şenel ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Turabi Keçeli ile 44 yaşındaki Ahmet Soncul kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altında alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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