  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Çöp kutularına çip takacaklar: Amaç ayrıştırma yapmayanları yakalamak

» »
Galler’deki bir belediye, halkın çöplerini ayrıştırıp ayrıştırmadıklarını izlemek amacıyla çöp kutuları ve konteynerlerine mikroçip takacak. Ayrıştırılması gereken atıkları ayrıştırmayanlar bu sayede yakalanacak ve ceza kesilecek.
Çöp kutularına çip takacaklar: Amaç ayrıştırma yapmayanları yakalamak

Galler’deki bir belediye, halkın çöplerini ayrıştırıp ayrıştırmadıklarını izlemek amacıyla çöp kutuları ve konteynerlerine mikroçip takacak. Ayrıştırılması gereken atıkları ayrıştırmayanlar bu sayede yakalanacak ve ceza kesilecek.

2024-2025’te çöplerin yüzde 70’ini geri dönüşüm yoluyla değerlendirmek isteyen Denbighshire bölgesinin yerel yönetimi ‘genel’ (dönüşüme tabi olmayan) atıkların atıldığı çöp kutuları ve yemek artıklarının atıldığı özel kutulara çip takılacağını açıkladı.

Geçen yıl yapılan bir araştırmada bölgedeki evlerin yüzde 20’inin artan yemekleri ayrıştırmadıklarını belirlediklerini vurgulayan yerel yönetimin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Önümüzdeki süreçte geri dönüşüm yüzdesini artırmayı hedefliyoruz. Çöplerin ayrıştırılması sayesinde çöp toplama işleminin geçmişe oranla daha seyrek yapılmasını amaçlıyoruz. Toplumun davranış biçiminin çevrecilik anlamında değişmesini istiyoruz. Bunun için de mikroçip uygulaması başlatacağız. Ayrıştırılması zorunlu maddeleri ayrıştırmayanları belirleme şansımız olacak.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, Almanya ve İngiltere'den gelen plastik atıkların son varış noktası oldu | Greenpeace18 Mayıs 2021 Salı 21:41
  • “Elindeki çöpü yere atma”18 Mayıs 2021 Salı 13:30
  • Greenpeace: İngiltere'deki plastik atıkların yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'ye ihraç edildi ve yasa dışı yollarla toplanıp yakıldı17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:36
  • Lefkoşa’daki Göletlere “Çevreye Çöp Atmayınız” Levhaları Yerleştirildi17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:24
  • Çevre Koruma Dairesi “Elindeki Çöpü Yere Atma” Sloganıyla Temizlik Seferberliği Düzenliyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:23
  • Greenpeace: İngiltere'deki plastik atıkların yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'ye ihraç edildi ve yasa dışı yollarla toplanıp yakıldı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:22
  • Dünyanın en uzun soluklu deneylerinden biri sonuç verdi: 142 yaşındaki tohum filizlendi15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:00
  • Yerli sarmısak tezgahtaki yerini buldu14 Mayıs 2021 Cuma 19:22
  • Çernobil'de nükleer alarm: Reaksiyonlar yeniden başladı12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:45
  • Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Etkinliklerini Sürdürüyor07 Mayıs 2021 Cuma 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti