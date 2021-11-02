COP26: BM İklim Değişikliği Konferansı'nda dünya liderleri ne mesaj verdi?

Dünya liderleri, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) 'küresel çevre kriziyle' ilgili mesajlarını paylaştı.

Dünya liderleri, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) 'küresel çevre kriziyle' ilgili mesajlarını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi sebebiyle özür dilerken; Fransa lideri Emmanuel Macron, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için öneri istedi.

Emisyonda ülke olarak en büyük payı olan Çin lideri Şi Cinping Glasgow'a gelmezken; Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "net sıfır" karbon emisyonu hedefine 2070'de ulaşmayı planladığını duyurdu.

Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi

ABD Başkanı Joe BidenEvan Vucci/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi sebebiyle özür diledi. Göreve başlar başlamaz Paris İklim Anlaşması'na geri döndüğünü belirten Biden, "Bence özür dilememeliyim ama yine de geçmiş yönetim döneminde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür dilerim." ifadesini kullandı.

Biden, bütün büyük ekonomilerin sera gazı salınımı konusunda amaçlarına ulaşmasını umduğunu vurgulayarak, "ABD, bu konuda üzerine ne düşüyorsa yapacaktır." dedi.

"İklim değişikliğiyle mücadele" en büyük seçim vaatlerinden biri olan Biden göreve geldiği 20 Ocak'ta anlaşmaya geri dönülmesi için bir kararname imzalamıştı.

Merkel Paris İklim Anlaşmasının 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanmasını istedi

Almanya Başbakanı Angela MerkelPHIL NOBLE/AFP

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paris İklim Anlaşmasının 21. yüzyılın ortasına kadar uygulanması çağrısında bulundu.

İklim değişikliğinin etkilerinin "yıkıcı olduğunun" bilindiğini söyleyen Merkel, "Biz Paris İklim Anlaşmasını uygulayabiliriz ve uygulamamız gerekiyor. Bunu bu yüzyılın içinde değil, G20 ülkelerinin söylediği gibi 21. yüzyılın ortasına kadar yapmamız gerekiyor." dedi.

Macron, küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için öneri istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronYves Herman/AP

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünyanın en büyük sera gazı emisyonunu gerçekleştiren ülkelere küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefine ulaşmak için 15 gün içinde önerilerde bulunması çağrısı yaptı.

Macron, zengin ülkelerin iklimle ilgili sorunların çözümü için mali katkılarda bulunması gerektiğini belirtti. Ülkeler arasında imzalanan ticari anlaşmalarının iklimle ilgili belirlenen hedeflere uygun olması gerektiğini ifade eden Macron, Afrika ve Güney Amerika'da iklimle ilgili yaşanan sorunlara yerelden çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı'ndan "küresel karbon piyasası" kurulması çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der LeyenYves Herman/AP

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, küresel bir karbon piyasasının emisyonları azaltabileceğine işaret ederek, "Karbona bir fiyat verin. Doğa artık o bedeli ödeyemez." ifadelerini kullandı.

"Burada hepimiz tarihin doğru tarafında olmak istiyoruz. İşte bu yüzden hepimizi küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için ne gerekiyorsa yapmaya çağırıyorum ve bunu yapabiliriz." diyen von der Leyen, Avrupa'nın, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda belirlenen, 2050'ye kadar kıtayı iklime zarar vermeyen bir hale getirme hedefini yakalamak için çalıştığını söyledi.

Von der Leyen, tüm ülkelerin "net sıfıra" ulaşma yarışını hızlandırması gerektiğine dikkati çekerek, "Her şeyden önce, 2030'a kadar emisyonları azaltmak için güçlü taahhütler vermeliyiz. 2050'ye kadar net sıfır iyi bir hedef ama yeterli değil. Bu on yıl içerisinde somut eyleme ihtiyacımız var." diye konuştu.

Hindistan, "net sıfır" karbon emisyonu hedefine 2070'de ulaşmayı planlıyor

Hindistan Başbakanı Narendra ModiAlastair Grant/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2030'a kadar fosil olmayan enerji kapasitesinin 500 GW'a ulaşacağına işaret ederek, "net sıfır" karbon emisyonu hedefini 2070'de gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hindistan'ın 2030'a kadar enerji ihtiyacının yüzde 50'sini yenilenebilir enerjiden karşılayacağını vurgulayan Modi, "Öngörülen toplam karbon emisyonları 2030'a kadar 1 milyar ton azalacak." dedi.

Gözler Çin, Brezilya, Suudi Arabistan, Rusya ve Avustralya'da

Emisyonda ülke olarak en büyük payı olan Çin lideri Şi Cinping Glasgow'a gelmedi.

Şi, 2020'de Çin'in 2060 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşacağı sözü verse de analistler, Pekin'in uygulamalarının sıcaklığın 1,5 dereceyi aşmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Çin'in yanı sıra Suudi Arabistan, Rusya ve Avustralya dahil büyük fosil yakıt üreticileri de taahhütlerini güçlendirmeyi reddediyor. Brezilya ise hala Amazon ormanlarını kesmeyi sürdürüyor.

"Donbas ve Kırım, Avrupa'nın merkezinde iki ekolojik bomba"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir ZelenskiyAndy Buchanan/AP

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 1994'te Ukrayna'nın yerine getirilmeyen güvenlik garantileri aldığını hatırlatarak, "Avrupa'nın merkezine Donbas ve işgal edilen Kırım olarak iki ekolojik bomba düştü." dedi.

Zelenskiy, eşsiz floraya sahip Kırım'ın Rus donanma üssüne dönüştüğünü ve Donbas'ın bazı bölgelerinin mayınlarla dolu hale geldiğini söyleyerek, bu durumun tüm dünyaya bir tehdit olduğunu kaydetti.

Gürcistan Başbakanı: "Kafkaslar buzulların yüzde 40'ını kaybetti"

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili,Anadolu

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, zengin doğaya sahip Kafkasya bölgesinin iklim değişikliği nedeniyle buzulların yüzde 40'ını kaybettiğini söyledi.

İklim değişikliğinin, Gürcistan ve genel olarak Kafkasya bölgesinin doğasına ciddi hasar verdiğini kaydeden Garibaşvili, şu ifadeleri kullandı: "Güzel dağlar, buzullar ve nehirler ile bilinen Kafkasya, buzulların yüzde 40'ını şimdiden kaybetti. Sadece son yirmi yılda, Doğu Gürcistan'daki kayıpların oranı 20. yüzyılın sonunda yapılan tahminleri aştı."

Zirve, 12 Kasım'da bitecek

120'den fazla dünya liderinin, konferansın ilk birkaç gününde bir araya gelmesi bekleniyor. Liderler daha sonra ayrılarak yerlerini müzakereleri yapacak başta çevre bakanları olmak üzere üst düzey yetkililere bırakacak.

Yaklaşık 25 bin kişinin katılması beklenen konferansta görüşmelerin 12 Kasım Cuma günü saat 18.00'de sona ermesi planlansa da geçmiş deneyimler, müzakerelerin cumartesiye ve pazara kadar uzayacağını gösteriyor.