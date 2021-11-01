COP26: İngiltere Başbakanı Johnson İklim Zirvesi'nde liderleri 'Gece yarısına bir dakika kaldı' diyerek uyardı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) için liderler İskoçya'nın Glasgow kentinde toplanmaya başladı. Konferansa ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de aralarında bulunduğu 120'ye yakın dünya liderinin katılmas

Toplantının açılış töreni TSİ 15:00'te yapılacak. Ardından liderler konuşmaya başlayacak.

Bugünkü konuşmacılar arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Galler Prensi Charles da yer alıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ise konferansa yazılı bir metinle hitap edeceği bildirildi. Bu da konferansta önemli adımların atılmasına dair umutların azalmasına neden oldu.

Çin dünyada en fazla sera gazı emisyonuna yol açan ülke. Şi'nin küresel ısınma konusunda ülkesinin tutumunu neden bu yoldan açıklamayı tercih ettiği bilinmiyor.