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Çöpçatanlık sitesi Tinder'a rakip geldi

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Çöpçatanlık sitesi Tinder'a rakip geldi
Uygulama kısa sürede sosyal medyada karşılık buldu

Popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder'a yeni bir rakip geldi. Yeni uygulamanın adı 'Hater' ancak Hater'ın çöpçatanlık kriterleri rakibi Tinder'dan oldukça farklı.

Hater kullanıcılarından nefret ettikleri kişileri ve şeyleri seçmelerini istiyor ve bu seçimleri baz alarak kullanıcıları birbirleri ile eşliyor. Başka bir deyişle bu uygula kullanıcılarını ortak nefretlerini baz alarak eşliyor.

Örneğin iki kullanıcı da Taylor SwiftTrump, dondurma ve kaldırımda yavaş yürüyenlerden nefret ediyorsa uygulama bunu göz önünde bulunduruyor ve bu iki kullanıcının birbirleriyle mesajlaşmalarına izin veriyor. Uygulamayı geliştiren kişi eski Goldman Sachs çalışanı Brendan Alper (29).

Uygulamada kullanıcıların nefret ettiklerini belirtebileceği 2 bin konu bulunuyor. Kısa sürede sosyal medyada da karşılık bulan uygulama iPhone ve iPad'lerde kullanılabiliyor.

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