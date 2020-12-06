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Çöpçatanlık uygulamasının reklamı viral oldu: Şeytan ve 2020 aşk yaşıyor

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Çöpçatanlık uygulamasının reklamı viral oldu: Şeytan ve 2020 aşk yaşıyor
Çöpçatanlık uygulamasının reklamı viral oldu: Şeytan ve 2020 aşk yaşıyor

Çöpçatanlık uygulaması Match’in yeni reklamı 2020’de insanlığın duygularına tercüman olmasıyla viral oldu.

Video 11 ay önce cehennemdeki tahtında canı sıkılmış halde oturan şeytanın telefonuna bir partnerle eşleştiğini gösteren bildirim gelmesiyle başlıyor.

Şeytanın eşleştiği kadınsa ‘2020‘.

İlk kez ABD’deki Central Park’ta buluşan 2020 ve şeytan çifti daha sonra salgın nedeniyle bomboş kalan şehrin tadını çıkarıyor.

Boş stadyumun ortasında piknik yapan çift, boş bir sinema salonunda film izliyor, spor salonunda egzersiz yapıyor. Başka bir etkinlikte ise çiftin tuvalet kağıdı çalarak eğlendiği görülüyor.

Çift gökyüzünde meteor yağmuru sırasında bankta şehir manzarası izlerken sona eren reklamda şeytan “Bu yıl hiç bitmesin istiyorum” derken, sevgilisi 2020 “Kim ister ki” diye yanıt veriyor.

Reklam filmi oyuncu Ryan Reynolds’ın ajansı Maximum Effort Productions imzası taşıyor.

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