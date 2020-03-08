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Çöpler Sorun Değil Çözüm Olabilir mi? Yakın Doğu Üniversitesinde Düzenlenen “Döngüsel Ekonomi” Konulu Çalıştay İlgi Gördü…

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Çöpler Sorun Değil Çözüm Olabilir mi? Yakın Doğu Üniversitesinde Düzenlenen “Döngüsel Ekonomi” Konulu Çalıştay İlgi Gördü…
Çöpler Sorun Değil Çözüm Olabilir mi? Yakın Doğu Üniversitesinde Düzenlenen “Döngüsel Ekonomi” Konulu Çalıştay İlgi Gördü…

 

Yakın Doğu Üniversitesi NERITA ev sahipliğinde, Kıbrıs’ın en büyük sorunlarından birisi olan atık yönetiminin ele alındığı “Döngüsel Ekonomi” konulu çalıştay gerçekleştirildi.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğ’nden verilen bilgiye göre, özel sektör temsilcileri, KKTC’de devam eden Avrupa Birliği (AB) destekli konu ile ilişkili projelerin danışman ve temsilcileri, belediye temsilcileri, Çevre Koruma Dairesi temsilcileri ile Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinin katılım gösterdiği çalıştayda, süreçlerin döngüsel ekonomi sistemine dönüşmesine giden yol tartışıldı.  Çalıştay sonunda, adamızdaki atıkların gerçek anlamda faydaya dönüştürülebilmesi için yol alma hedefi ortaya konuldu.

Bir Çok Küresel Sorunla Bağlantılı Olan Atık Yönetimi Üzerinde Değerlendirmeler Yapıldı…

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi NERITA Başkanı ve Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören,  atık yönetiminin birçok küresel sorunla bağlantılı olduğunu ifade ederek, “Biz ne yapabiliriz, ne yapmalıyız?” sorusu ile yola çıktıklarını söyledi.

 

Prof. Dr. Özgören, “Atık Yönetimi birçok küresel sorun ile bağlantılıdır. “Sağlık, İklim Değişikliği, Gıda ve Kaynak Güvenliği, Sürdürülebilir Üretim, Yoksullukla Mücadele, Tüketim ve Endüstriyel Odaklılık” bunların sadece öncelikli olanlarıdır. Bu sorunların aciliyetini ve büyüklüğünü düşündüğümüzde “Biz ne yapabiliriz ne yapmalıyız?” sorusu ile yola çıktık” diye konuştu.

AB Destekli Yürütülen Atık Yönetimi Çalışmaları Anlatıldı…

KKTC’de devam eden AB destekli atık yönetimi projesinin danışmanlarından biri olan  David Newby’in ise bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiği çalıştay, katılımcılarının üç masada yaptıkları küçük grup çalışmaları ile devam etti. Yaklaşık üç saat süren çalıştayda, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi bağlantısında adada neler yapılabileceği, KKTC’nin potansiyeli ve önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan Döngüsel Ekonomi Haftası etkinliklerinde nasıl bir program ve öncelikli konuların belirlenmesi üzerinde çalışıldı.

 

Çalıştay sonunda paydaşlar arasında gerek hazırlanacak toplantı gerekse ileriye dönük diğer planlar için iş paylaşımı yapıldı

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