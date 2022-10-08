Çöplük Yangınında Görev Alan Teknecik Personeli Aşırı Dumana Maruz Kalıyor!

EL-SEN'in açıklaması şöyle:

Teknecik Elektrik Santrali karşısında 7 Ekim 2022 tarihinde çöplük alanda çıkan yangının sönmemesi yanmamanın devam etmesi ve bugün de devam etmesi halinde Teknecik santral çalışanları aşırı derecede dumana maruz kalmıştır çalışma koşulları çok zorlaşmış bulunmaktadır.

Yetkililerin bir an önce yanan alanın söndürme çalışmalarına devam etmesi gerekmektedir , aksi takdirde Santral çalışanları aşırı dumandan dolayı görevlerine devam edemez duruma gelecek ve santrali kapatma zorunluluğumuz ortaya çıkacaktır .