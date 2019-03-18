“Çorabını Gey da Gel” Etkinliği 21 Mart Perşembe günü yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında; “Çorabını Gey da Gel” adlı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirecek.

LTB 3. Down Sendromu Farkındalık yürüşü için 21 Mart Perşembe Günü saat 18:00’da Dereboyu’nda (Eski Pronto Çemberi) toplanılacak.

Eski Pronto Çemberi’nde başlayacak LTB 3. Down Sendromu Farkındalık yürüşü Kuğulu Park’ta noktalanacak. Yürüşün ardından Caravan Blue'nun sahne alacağı etkinlikte dans gösterileri de sunulacak.

LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası, her yıl dünya genelinde Down Sendromu ile ilgili farkındalığı artırma adına çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, kendilerinin de gün nedeniyle; bu yıl 3. Kez düzenlenecek olan “Çorabını Gey Da Gel” etkinliği gerçekleştireceklerini belirtti.

Açıklamada, etkinlikte giyilecek renkli çoraplarla down sendromunun gerçek sevgiye engel olmayacağı mesajı verileceği ifade edildi.