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CORANAVİRÜS::: Vaka sayısı 2 oldu!

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2 kişide daha Coronavirüs tespit edildi
CORANAVİRÜS::: Vaka sayısı 2 oldu!

Turist kafilesi Almanya’dan gelen ve Salamis Otel'de konaklayan bir Alman turistte ortaya çıkan Coranavirüs sonrasında, Salamis Otel’in yanısıra otel çalışanlarının kalmakta olduğu İskele'deki Orkide Otel'de karantinaya alındı.

Salamis Otel’in bu sabah itibarı ile kanantinaya alınması sonrasında, Sağlık Bakanlığınca yapılan kontrollerde, Salamis Otel’de kalmakta olan 2 kişide daha coranavirüs tespit edildiği açıklandı.  Bu arada edinilen bilgilere göre Salamis Otel’in, giriş ve çıkışlara 2 haftalık bir süre kapatılacağı öğrenildi. Coronavirüs tespit edilen turistin odasını temizleyen çalışanın da aranmakta olduğu ve sabahleyin çalışmak için otele gelen diğer çalışanların da otelin dışında bekletildiği gözlemlendi.

Polisin Salamis Otel girişinde geniş önlem aldığı ve giriş ve çıkışlara izin vermediği, Otel dışına çıkmaya çalışanların da polisler tarafından durdurularak geri otele döndürüldüğü belirlendi

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