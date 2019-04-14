Corbyn'e uyarı: Ya yeni referandumu zorlarsın, ya da milyonlarca seçmeni kaybedersin

İşçi Partisi'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcilerinin lideri parti lideri Jeremy Corbyn'i Brexit'e karşı olan seçmeni kaybetmemek için yeni bir AB referandumunun desteklenmesi gerektiği konusunda uyardı.

İşçi Partisi'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcilerinin lideri parti lideri Jeremy Corbyn'i Brexit'e karşı olan seçmeni kaybetmemek için yeni bir AB referandumunun desteklenmesi gerektiği konusunda uyardı. Uyarıda, Brexit'e karşı çıkan bu genç kuşağın İşçi Partisini bırakıp başka partilere yöneleceği vurgulandı.

İşçi Partisi'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki 20 temsilcisinin lideri olan Richard Corbett, İşçi Partisi'nin gelecek ay yapılacak AB seçimlerinin öncesindeki manifestosunda çok net bir şekilde ikinci bir referandumu desteklemeyi beceremezse, milyonlarca Brexit karşıtının partiyi terk edeceğini söyledi.

Diğer Brexit karşıtlarının yanısıra bir genç kuşağın belirsiz bir biçimde Brexit karşıtlığı yapan diğer partilere yöneleceği üzerinde duruluyor.

Eski İşçi Partisi dışişleri bakanı milletvekili Margaret Beckett de gelecek genel seçimler de dahil partinin bu konuda açık bir tutum sergilemezse bedel ödeyeceğini söyledi.