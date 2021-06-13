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Cornwall’da G7 Zirvesi protestoları: Dünya yok olurken seyirci kalmayın

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Birleşik Krallık‘ın ev sahipliğinde gerçekleşen G7 Zirvesi'nde bir araya gelen iklim aktivistleri yaratıcı eylemlerle dünya liderlerini ikim için harekete geçmeye çağırdı.
Cornwall’da G7 Zirvesi protestoları: Dünya yok olurken seyirci kalmayın

Dünyanın en büyük yedi ekonomisinden oluşan ülkelerin bir araya geldiği G7 Zirvesi‘ni protesto eden iklim aktivistleri Cornwall‘da yerini aldı.

Birleşik Krallık‘ın ev sahipliğinde üç gün boyunca devam edecek G7 Zirvesi bugün başladı. Zirveyi protesto eden ve iklim krizine karşı acil ve adil bir dönüşüm çağrısında bulunan yüzlerce aktivist bir araya geldi.

 

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‘Seyirci kalmayın’

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson‘ın başkanlığını yapacağı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katılıyor.

Dünya liderlerinin maskelerinin takıldığı eylemlerde “Dünya yok olurken liderlerin seyirci kaldığı” mesajı paylaşıldı.

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‘Boris, kafanı kuma gömme’

Protestolar sırasında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson da iklim konusundaki eylemsizliği nedeniyle eleştirildi.

Boris Johnson kılığına girmiş bir kişinin kafasını kuma gömdüğü eylemde, “Boris kafanı kuma gömme.  Laf değil eylem gerek” ifadeleri kullanıldı.

 

 

‘Sizin de bütün varlıklarınız gidecek’

Yüzlerce eylemci daha sonrasında yürüyüş gerçekleştirdi. Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) iklim aktivistlerinin katıldığı eylemde G7 liderlerine “İklim çökecek ve sizin de bütün varlıklarınız gidecek” uyarısında bulunuldu.

Eylemciler yürüyüş boyunca müzik ve sloganlar eşliğinde iklim için harekete geçilmesi için çağrı yaptı.

 

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