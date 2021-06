Cornwall’da G7 Zirvesi protestoları: Dünya yok olurken seyirci kalmayın

Dünyanın en büyük yedi ekonomisinden oluşan ülkelerin bir araya geldiği G7 Zirvesi‘ni protesto eden iklim aktivistleri Cornwall‘da yerini aldı.

Birleşik Krallık‘ın ev sahipliğinde üç gün boyunca devam edecek G7 Zirvesi bugün başladı. Zirveyi protesto eden ve iklim krizine karşı acil ve adil bir dönüşüm çağrısında bulunan yüzlerce aktivist bir araya geldi.

Hey @G7, @oceanrebellion calls for an emergency global ban on bottom trawling by @COP26. With stocks 90% depleted humanity cannot continue industrial fishing. Beam trawling alone emits more carbon than all of global aviation. Destroy the seas & we destroy ourselves #MakeTheWave pic.twitter.com/ZOqIz9waIc