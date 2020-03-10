Almanya’nın Balingen şehrinden Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesi ile KKTC’ye gelen 65 yaşındaki kadın turist Pazartesi akşamı ateşi çıkması üzerine karantina merkezine alınan 65 yaşındaki kadın turistin edindiğimiz bilgiye göre hayatını kaybettiği iddia edildi.

#CORONA 65 yaşındaki turist öldüğü haberleri doğru değil!

DETAY GAZETESİ'nin Dr. Burhan Nalbantoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan'dan aldığı bilgiye göre öyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.