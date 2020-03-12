CORONA Akdoğan'da ilaçlama yapılıyor

Akdoğan Dr.Fazıl Küçük ilkokulundan başlamak koşulu ile Akdoğanda bulunan tüm okullar, kreşler, Sağlık Ocağı, parklar, devlet daireleri ve kamusal tüm alanlar Akdoğan Belediyesinin kendi öz kaynakları ile Korona Virüsüne karşı ilaçlamaya başlandı.
Akdoğan Dr.Fazıl Küçük ilkokulundan başlamak koşulu ile Akdoğanda bulunan tüm okullar, kreşler, Sağlık Ocağı, parklar, devlet daireleri ve kamusal tüm alanlar Akdoğan Belediyesinin kendi öz kaynakları ile Korona Virüsüne karşı ilaçlamaya başlandı.
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