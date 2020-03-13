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#CORONA Akıncı Anastasiadis'i aradı.. Larnaka'dan gelen Kıbrıslı Türklerin isimleri verilecek

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#CORONA Akıncı Anastasiadis'i aradı.. Larnaka'dan gelen Kıbrıslı Türklerin isimleri verilecek
#CORONA Akıncı Anastasiadis'i aradı.. Larnaka'dan gelen Kıbrıslı Türklerin isimleri verilecek

Cumhurbaşkanı görüşmede, güney havaalanlarına gelen tüm Kıbrıslı Türklerin bilgilerinin, 14 gün evlerinde gözetim altında tutulabilmeleri için Kıbrıs Türk tarafına hızlı bir şekilde iletilmesi konusunda da mutabık kalındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, şu an açık olan 3 geçiş noktasının açık kalmaya devam etmesini ancak bu dönemde sadece zorunlu hallerde kullanılması konusunda her iki topluma çağrıda bulunulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

İşte o açıklama;

Bugün Sayın Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaptım. Görüşmede Dünyayı tehdit ettiği gibi Kıbrıs’ı da tehdit etmeye başlayan korona virüs konusunda son durumu ele aldık.

Sayın Anastasiadis güneydeki vaka sayısının bugün 14’e çıktığı bilgisini verdi. Bizde de bu sayı bugün itibarıyla 5’e ulaştı.

Bu salgın riskine karşı birlikte daha sıkı mücadele etme konusunda hemfikir olduk.

Bu bağlamda İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin işbirliğini artırmasını ve her an temasta olmaları konusunda komite üyelerini karşılıklı olarak talimatlandırmayı kararlaştırdık.

Şu an açık olan 3 geçiş noktasının açık kalmaya devam etmesini, ancak bu dönemde sadece zorunlu hallerde kullanılması konusunda toplumlarımıza çağrıda bulunmayı kararlaştırdık.

Yurt dışından güney havaalanlarına gelen tüm Kıbrıslı Türklerin bilgilerinin, 14 gün evlerinde gözetim altında tutulabilmeleri için tarafımıza hızlı bir şekilde iletilmesi konusunda da mutabık kaldık.

Tehdit ortaktır, mücadele de ortak olmalıdır. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.

 

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