CORONA Anastasiadis yeni önlemler açıkladı, VAKA 19, Okullar 10 Nisan'a kadar kapalı

Anastasiadis yeni önlemler açıkladı. Açıkladığı önlemleri sosyal medya hesaplarından da duyuran Anastasiadis vatandaşlarından tedbirlere uymalarını da istedi.

Anastasiadis, 15 Mart'tan itibaren başlayarak, 14 gün boyunca adanın Larnaka havalimanı ve KKTC sınır kapıları da dahil, tüm sınır kapılarına kısıtlama getirildiğini, gelecek hafta ise ekonomik önlemler ile ilgili kararı alacaklarını ifade etti.

Rum Lider, Güney Kıbrı-KKTC girişlerinin sadece Kıbrıslı Türk ve Rum vatandaşlar tarafından zaruri durumlar için, Larnaka havalimanı ve diğer giriş kapılarının ise Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları (Kıbrıslı Rumlar ve Türkler) dışında sadece, yasal ikametgahı olanlar, adada eğitim görmekte olan yabancı öğrenciler ve görev yapan diplomatlar tarafından kullanılacağını açıklayarak, halka zorunlu olmadıkça evde dışarı çıkılmaması çağrısını da yaptı.

Rum Yonetimi lideri Anastasiadis, vaka sayısının 19'a ulaştığını, okullarin tatilinin 10 Nisan'a kadar uzatıldığını da açıkladı.