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Corona aşısı yaptırmamıştı… Brezilya lideri Bolsonaro’yu pizzacı bile almadı

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Brezilya’nın haber kanalı G1, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentine giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, Covid-19 aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadığını duyurdu.
Corona aşısı yaptırmamıştı… Brezilya lideri Bolsonaro’yu pizzacı bile almadı

Brezilya’nın haber kanalı G1, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentine giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, Covid-19 aşısı olmadığı için pizza restoranına alınmadığını duyurdu.

Brezilya Turizm Bakanı Gilson Machado Neto’nun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, Bolsonaro’nun ve ona eşlik eden bakanların, pizza restoranının önündeki kaldırımda pizza yediği görüldü.

New York’ta 16 Ağustos’tan bu yana uygulanan kısıtlamalara göre, kapalı alanlara giriş yapmak isteyen kişiler aşı kartını yetkililere göstermek zorunda.

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